- Нет, это неправда. "Химки" не заинтересованы в Кокорине, - передает слова Терюшкова "СЭ".
Ранее итальянское издание Corriere dello Sport сообщило, что "Химки" являются единственным клубом, проявляющим к 30-летнему нападающему "Фиорентины" Александру Кокорину трансферный интерес.
В Италии сообщили, что интерес к Кокорину проявили только "Химки"
Уткин - об интересе "Химок" к Кокорину: они давно могут найти себя как команда сбитых летчиков
В "Химках" отреагировали на информацию об интересе к Кокорину
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков опроверг информацию итальянских СМИ об интересе красно-черных к нападающему "Фиорентины" Александру Кокорину.
Фото: ФК "Фиорентина"