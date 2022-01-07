"Я недавно анализировал, так вот эпоха "Зенита", который выигрывал Кубок УЕФА и побеждал в чемпионате России с Лучано Спаллетти – показательный пример. Там были ребята русские, которые воспитывались и закалялись без лимита. В какой-то момент ввели лимит , и как раз эти закаленные русские ребята заняли уже плотно свои позиции в топ-клубах", - приводит слова Файзулина РИА Новости Спорт.
Лимит на легионеров в РПЛ действует с 2004-го года. Тогда он действовал по системе 6 легионеров + 5 россиян (на поле), но не учитывались легионеры, сыгравшие хотя бы 10 матчей за свои национальные сборные. С того момента лимит много раз изменялся. Сейчас в РПЛ действует ограничение на количество иностранцев, которых можно внести в заявку - максимум 8 человек.
"Зенит" ушел на зимний перерыв в РПЛ лидером чемпионата. Подопечные Сергея Семака набрали 38 очков в 18 встречах и опережают "Динамо", идущее вторым, на 2 очка.
Файзулин: в "Зените", выигрывавшем Кубок УЕФА, были русские ребята, которые воспитывались без лимита
Экс-полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин поделился мнением о том, с чем связано падение уровня РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"