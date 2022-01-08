Ранее СМИ сообщили, что "Наполи" находится в поисках центрального защитника для ротации состава. В числе кандидатов на усиление находится и Дивеев.
"Это слухи, интереса со стороны "Наполи" к Дивееву нет", - цитирует Джинтоли Sport24.
Защитник Игорь Дивеев в текущем сезоне провел за ЦСКА 16 матчей в РПЛ, на его счету 1 забитый мяч. В общей сложности в составе "армейцев" 22-летний футболист сыграл в 93 матчах и забил 5 голов. Контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года, портал transfermarkt оценивает его стоимость в 6 млн евро.
Источник: "Наполи" рассматривает трансфер Дивеева
СМИ: ЦСКА не получал предложения от "Наполи" по Дивееву. Его уход зимой маловероятен
В "Наполи" прокомментировали информацию об интересе клуба к Дивееву
Спортивный директор "Наполи" Кристиано Джинтоли отреагировал на новость об интересе неаполитанского клуба к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.
Фото: ПФК ЦСКА