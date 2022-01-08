По данным источника, 38-летний футболист переходит в подмосковные "Химки".
Ранее сообщалось, что на Жиркова претендовал также "Нижний Новгород", а переговоры с ним вел наставник нижегородцев Александр Кержаков.
Последним клубом Юрия Жиркова был "Зенит". Контракт 38-летнего футболиста с петербургской командой закончился в июне, продлевать соглашение "сине-бело-голубые" не стали. Также защитник защищал цвета московского "Динамо", ЦСКА, махачкалинского "Анжи", а также два года выступал в АПЛ за "Челси".
Источник: Metaratings
Источник: Жирков перейдет в "Химки"
Защитник Юрий Жирков продолжит свою карьеру в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"