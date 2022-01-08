Ранее СМИ сообщили, что "Наполи" находится в поисках центрального защитника для ротации состава. В числе кандидатов на усиление находится и Дивеев. Позже в итальянское команде опровергли эту информацию.
"У меня такой информации нет, ко мне из "Наполи" никто не обращался по поводу Дивеева", - сказал Еремин.
Защитник Игорь Дивеев в текущем сезоне провел за ЦСКА 16 матчей в РПЛ, на его счету 1 забитый мяч. Контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года, портал transfermarkt оценивает его стоимость в 6 млн евро.
Источник: Sport24
Агент Дивеева: ко мне из "Наполи" никто не обращался
Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, отреагировал на новость о том, что его клиент попал в сферу интересов "Наполи".
Фото: РФС