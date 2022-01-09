Недавно стало известно, что Мамаев сделал Санько предложение. Девушка выложила в инстаграм фото с кольцом, которое ей подарил Мамаев.
Как сообщает источник, это может быть связано с беременностью Надежды. Сейчас они вместе с Мамаевым отдыхают в Дубае, где очевидцы заметили пару и обратили внимание на заметно округлившийся живот девушки.
Напомним, 19 декабря член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков сообщил, что Мамаев перешел из "Ростова" в "Химки". В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник сыграл 6 матчей в РПЛ и не отличался результативными действиями.
Источник: Блокнот
Источник: девушка, которой Мамаев недавно сделал предложение, ждет ребенка
Надежда Санько, которая встречается с футболистом "Химок" Павлом Мамаевым, возможно забеременела.
Фото: ФК "Ростов"