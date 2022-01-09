"Допускаю ли, что мы можем воссоединиться с братом в ЦСКА? А почему нет?", - сказал Березуцкий в интервью Нобелю Арустамяну.
Напомним, Василий Березуцкий входил в штаб Виктора Гончаренко в "Краснодаре". 5 января клуб объявил об увольнении Гончаренко. Сообщалось, что Березуцкому предлагали возглавить "быков" после ухода Гончаренко, но Василий ответил отказом.
Источник: инстаграм Нобеля Арустамяна
Алексей Березуцкий допустил возвращение его брата в ЦСКА
Главный тренер ЦСКА прокомментировал возможное возвращение его брата Василия в тренерский штаб "армейцев".
Фото: ТАСС