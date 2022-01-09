По словам Мещерякова, Смолов еще способен выступать на высоком уровне. При этом бывший глава совета директоров "Локо" отметил, что расставание с Федором может произойти в рамках новой стратегии клубного руководства.
"Руководители "Локомотива" берут на себя всю ответственность за это решение. Вот и вся история. Я считаю, что Федя - профессиональный игрок. Он далеко не исчерпал себя. С другой стороны, у руководства "Локомотива" есть стратегия, которой они следуют", - заявил Мещеряков.
Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" собирается приобрести Смолова. По данным СМИ, трансфер форварда может произойти в ближайшее время.
Источник: РБ Спорт
Мещеряков - о возможном уходе Смолова из "Локо": Федор не исчерпал себя, но руководство клуба следует стратегии
Экс-глава совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков поделился мнением о возможном переходе форварда "железнодорожников" Федора Смолова в "Динамо".
Фото: "Локомотив"