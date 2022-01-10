По словам Смородской, Василий Березуцкий и его брат Алексей, занимающий пост главного тренера ЦСКА, работая вдвоем, принесут клубу больше пользы.
"Я желаю им удачи. Будет непросто, но я надеюсь, что у них все получится. Мне кажется, что вдвоем они принесут клубу больше пользы. Березуцкие - умные ребята, хорошо ладят и с командой и друг с другом. Это может помочь", - заявила Смородская.
Напомним, ранее пресс-служба ЦСКА сообщила, что Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб команды.
Василий уже работал в ЦСКА. По окончании карьеры футболиста он занимал в клубе пост заместителя гендиректора и являлся помощником главного тренера, когда наставником команды был Виктор Гончаренко.
Источник: Спорт-Экспресс
Смородская отреагировала на назначение Василия Березуцкого тренером ЦСКА
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала назначение Василия Березуцкого тренером ЦСКА.
Фото: ТАСС