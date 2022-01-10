— Это неверная информация. "Локомотив" не интересуется этим игроком и не ведет переговоры о его переходе, — цитирует пресс-службу команды Sport24.
Ранее появилась информация, что в услугах 22-летнего Уткина заинтересованы "Динамо", ЦСКА и "Локомотив".
В нынешнем сезоне полузащитник "Краснодара" выступает на правах аренды за "Ахмат".
СМИ: у "Ахмата" есть право выкупа Уткина у "Краснодара" за 3 млн евро
"Локомотиву" не интересен Уткин
В московском "Локомотиве" опровергли информацию об интересе к полузащитнику "Ахмата" Даниилу Уткину.
Фото: Getty Images