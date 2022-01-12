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В "Химках" заявили о подписании контракта с Жирковым

Полузащитник Юрий Жирков подписал контракт с "Химками", соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
Фото: "Зенит"
Как сообщил член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков, в соглашении с Жирковым есть опция продления на один год.

"Жирков - игрок "Химок". Срок контракта - 0,5 + 1. По окончании контракта, если игрок захочет, он может продлить соглашение или остаться в системе управления клубом", - заявил Терюшков.

Напомним, что предыдущим клубом 38-летнего Жиркова был "Зенит". Петербуржцы решили не продлевать контракт с игроком по итогам прошлого сезона.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Жирков Химки Российские трансферы
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