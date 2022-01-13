Валуев: если в РПЛ отменят лимит на легионеров, наши футболисты будут играть еще меньше

Депутат Госдумы Николай Валуев выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

Фото: ТАСС





"Я никогда не был за отмену лимита. Считаю, что, если лимита не будет, наши футболисты станут еще меньше играть. Я болею только за две команды: за сборную России и за "Зенит". Как я отношусь к тому, что в составе петербуржцев выходят постоянно восемь легионеров? Доверия и поддержи к такой команде точно нет у болельщиков", - заявил Валуев.



Напомним, что сейчас в РПЛ действует лимит по схеме "8+17". В заявку команды можно включить максимум восемь легионеров.



Источник: Валуев заявил, что отмена лимита приведет к уменьшению количества игрового времени у российских футболистов. Также депутат рассказал, как относится к большому числу легионеров в составе " Зенита ", за который он болеет."Я никогда не был за отмену лимита. Считаю, что, если лимита не будет, наши футболисты станут еще меньше играть. Я болею только за две команды: за сборную России и за "Зенит". Как я отношусь к тому, что в составе петербуржцев выходят постоянно восемь легионеров? Доверия и поддержи к такой команде точно нет у болельщиков", - заявил Валуев.Напомним, что сейчас в РПЛ действует лимит по схеме "8+17". В заявку команды можно включить максимум восемь легионеров.Источник: РБ Спорт