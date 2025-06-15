"Ситуация в "Химках" непростая, точнее она тяжелая. Жаль, что все так вышло. Алекс будет готовиться к сезону в индивидуальном порядке. Мы ищем ему новый клуб", - цитирует агента "РБ Спорт".
В минувшем сезоне Алекс Корредера провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет 1 результативной передачей.
По итогам сезона-2024/2025 подмосковный клуб занял 12 место в турнирной таблице российского чемпионата. "Химки" не примут участие в следующем сезоне РПЛ, так как не прошли лицензирование РФС из-за финансовых проблем.
Агент Корредеры: ищем Алексу новый клуб - ситуация в "Химках" непростая
Футбольный агент Альваро Навасо, представляющий интересы полузащитника "Химок" Алекса Корредеры, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Химки"