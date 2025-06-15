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"У него были большие проблемы". В "Сьоне" оценили возможном назначение Челестини в ЦСКА

Президент "Сьона" Кристиан Константин оценил работу Фабио Челестини в швейцарском клубе.
Фото: GETTY IMAGES
"Челестини — хороший специалист, который понравился своей тактической гибкостью и умением работать с молодыми футболистами. Многие ошибаются на тему того, что мы его увольняли. Причина ухода Фабио была в том, что у него были большие проблемы с Балотелли. Управлять Марио — почти невозможно!" - цитирует Константина Sport24.

Напомним, что ранее ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера, сербский специалист занял аналогичную должность в греческом АЕКе. Сообщалось, что новым главным тренером "армейцев" может стать швейцарец Фабио Челестини.

Ранее Фабио Челестини работал главным тренером в швейцарском "Базеле", "Сьоне", "Люцерне", "Лугано" и "Лозане". Напомним, что по итогам минувшего сезона ЦСКА стал обладателем Кубка России, а также бронзовыми призером чемпионата страны.

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