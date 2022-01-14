Накануне "Зенит" прибыл на сбор в Дубай. Сегодня, 14 января, петербуржцы начали тренировки. Сергеев и Алип поучаствовали в утреннем занятии, на котором футболисты команды проходили тесты, чтобы определить степень необходимых физических нагрузок на сборах. Еще одна тренировка запланирована на вечер, она будет игровой.
Напомним, ранее "Зенит" объявил о трансфере Сергеева из "Крыльев Советов". Форвард подписал контракт до конца сезона-2024/25. Затем стало известно, что защитник "Кайрата" Нуралы Алип пройдет просмотр в петербургской команде и отправится с "сине-бело-голубыми" на первый сбор.
Источник: Матч ТВ
Сергеев и Алип впервые потренировались с "Зенитом"
Форвард Иван Сергеев и защитник Нуралы Алип провели первую тренировку в составе "Зенита".
Фото: РИА Новости