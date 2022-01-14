"Я не боюсь конкуренции, надо идти туда, где можно становится сильнее. От таких предложений не отказываются. "Спартак" - великий клуб", - заявил Свинов.
Напомним, что Свинов перешел в "Спартак" из "Факела" в зимнее трансферное окно.
Накануне футболисты "Спартака" вышли из отпуска и познакомились с новым тренерским штабом команды, возглавляемым Паоло Ваноли. Сегодня, 14 января, в Москве игроки "красно-белых" прошли медосмотр. До 16 января "Спартак" будет тренироваться в Москве. После этого команда отправится на сборы в Дубай. В Объединенных Арабских Эмиратах пройдут два сбора "красно-белых".
Источник: Спорт-Экспресс
Вратарь "Спартака" Свинов рассказал о знакомстве с Ваноли
Свинов: "Спартак" - великий клуб. От таких предложений не отказываются
Голкипер "Спартака" Илья Свинов заявил, что не боится конкуренции за место в основном составе команды.
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