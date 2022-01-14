Жиго решил покинуть "Спартак" из-за семейных обстоятельств. У него идет суд с бывшей женой по поводу опеки над сыном. Ребенок родился 1 января 2019 года во Франции. Жена Жиго отказалась переезжать в Россию, и с этого момента, судя по всему, начались проблемы. Они развелись, сын футболиста остался жить с матерью.
Согласно французским законам, нужно, чтобы Жиго постоянно находился рядом с ребенком. Только в этом случае у него будет возможность получить опеку над сыном. В связи с этим французский защитник "Спартака" планирует сменить клуб.
Жиго нужно переехать во Францию или на север Италии, чтобы быть ближе к сыну. Футболист решил покинуть "Спартак", поскольку для него приоритетом является заботе о ребенке. Контракт Жиго с "красно-белыми" рассчитан до конца нынешнего сезона. Вероятно, следующим клубом защитника станет "Марсель", игрок пополнит состав этой команды как свободный агент по окончании сезона.
Источник: Чемпионат
СМИ: Жиго покинет "Спартак" из-за суда с бывшей женой
Защитник "Спартака" Самуэль Жиго покинет клуб по окончании сезона.
Фото: "Спартак"