Напомним, что в декабре Витория покинул пост главного тренера "Спартака". Португальца в должности наставника "красно-белых" сменил итальянский специалист Паоло Ваноли.
Соболев заявил, что ему нравилось играть под руководством Витории. По словам нападающего, у этого специалиста были интересные тренировки в московском клубе.
"Впечатления от работы с Виторией? Это новый опыт, новые воспоминания. Если брать турнирную таблицу, то в Премьер-Лиге как-то не очень. А если смотреть на Лигу Европы, то мы вышли с первого места из группы. Я забил "Наполи" и "Лестеру" по два как бы. Мне тренер этот нравился, потому что очень интересные тренировки, все через мяч", - заявил Соболев.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Соболев провел 16 матчей и забил четыре гола. В текущем розыгрыше Лиги Европы форвард забил четыре гола в пяти матчах.
Источник: Спорт-Экспресс
Соболев - о Витории: мне этот тренер нравился
Нападающий "Спартака" Александр Соболев высказался о работе под руководством Руя Витории в московском клубе.
Фото: "СЭ"