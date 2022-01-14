По информации источника, футболист близок к переходу в "Эспаньол". Отмечается, что переговоры идут позитивно. Сделка должна быть оформлена на следующей неделе.
Полузащитник Тонни Вильена перешел в "Краснодар" в 2019 году из "Фейеноорда". В текущем сезоне голландский футболист провел 13 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола и стал автором 1 результативной передачи. Контракт 27-летнего Вильены рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 млн евро.
Источник: Чемпионат
Полузащитник "Краснодара" Вильена близок к переходу в "Эспаньол"
Полузащитник "Краснодара" Тонни Вильена может продолжить карьеру в Ла Лиге.
Фото: РПЛ