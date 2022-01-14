"Вы не представляете, как я соскучился по футболу. Очень хочу играть! Готов помочь ЦСКА и, надеюсь, смогу это сделать после зимнего перерыва. Знаю, и готов доказывать, что способен принести пользу команде", - сказал Фукс.
Защитник Бруно Фукс перешел в ЦСКА летом 2020 года из "Интернасьонала" за 8 млн евро. Контракт бразильца с "армейцами" рассчитан до 30 июня 2025 года.
В текущем сезоне 22-летний футболист провел 2 матча в РПЛ и 1 игру в рамках Кубка России, результативными действиями не отметился. Всего в футболке ЦСКА Фукс сыграл в 4 матчах.
Источник: Bobsoccer
Фукс: верю, что помогу ЦСКА после зимнего перерыва. Очень хочу играть!
Защитник ЦСКА Бруно Фукс поделился ожиданиями от второй половины сезона в Российской Премьер-лиге.
Фото: ПФК ЦСКА