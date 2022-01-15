По информации источника, "быки" намерены совершить трансфер форварда летом, когда смогут разобраться с перебором легионеров.
В текущем сезоне Рикардиньо выступает на правах аренды за португальский "Маритиму". В национальном чемпионате 20-летний нападающий провел 9 матчей, в которых забил 1 гол. Контракт Рикардиньо с "Гремио" рассчитан до декабря 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.
"Краснодар" занимает 5-е место в таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 29 очков.
Источник: Sport24
Источник: "Краснодар" договаривается с "Гремио" о трансфере нападающего Рикардиньо
"Краснодар" вступил в переговоры с "Гремио" по трансферу нападающего Рикардиньо.
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