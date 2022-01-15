Ван Куперен заявил, что Хендрикс не уйдет из "Спартака" нынешней зимой. По словам агента, игрок готов бороться за место в основном составе "красно-белых".
"В последнее время про Хендрикса выходит очень много фейковых новостей. Этой зимой Йоррит останется в "Спартаке", он рад бороться за свое место в составе. Это единственная правда", - заявил агент.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ 26-летний Хендрикс принял участие в восьми матчах и не отличился результативными действиями. Голландский полузащитник перешел в "Спартак" прошлой зимой из ПСВ.
Источник: Sport24
Агент: Хендрикс останется в "Спартаке", он рад бороться за место в составе команды
Агент Фулько ван Куперен, представляющий интересы хавбека "Спартака" Йоррита Хендрикса, высказался о будущем игрока.
Фото: "Спартак"