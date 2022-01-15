— Думаю, тут дело не в какой-то стратегии из прошлого, а в желании Галицкого выйти на европейский уровень.
Мне кажется, ему хочется, чтобы про "Краснодар" говорили не только в контексте условий, которые созданы в клубе, а также его инфраструктуры. Но чтобы еще были и титулы, — цитирует Дроздова "Матч ТВ".
В январе "Краснодар" объявил о назначении главным тренером команды немецкого специалиста Даниэля Фарке, который ранее работал в английском "Норвиче" и второй команде дортмундской "Боруссии". Он заменил на этом посту белорусского тренера Виктора Гончаренко, который был отправлен в отставку в начале месяца.
После 18 туров Российской Премьер-лиги "Краснодар" с 29 очками занимает в турнирной таблице пятое место.
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"Дело в желании Галицкого выйти на европейский уровень". Дроздов — о назначении Фарке
Бывший главный тренер "Краснодара-2" Юрий Дроздов прокомментировал назначение в первую команду "быков" Даниэля Фарке.
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