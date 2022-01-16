— Как мне кажется, чтобы делать ставку на молодежь, эти футболисты должны быть к своим годам уровнем как Мбаппе. То есть чтобы они спокойно выходили и были в полном порядке на протяжении 30 игр в сезоне, — цитирует Дроздова "Матч ТВ".
23-летний Килиан Мбаппе с 2017 года выступает за французский "ПСЖ". Вчера форварду покорилось бомбардирское достижение: он забивает как минимум 10 голов в чемпионате Франции шестой сезон подряд. Контракт Мбаппе истекает в конце сезона.
"Локомотив" после 18 туров Российской Премьер-лиги занимает шестую строчку турнирной таблицы с 28 очками.
Экс-форвард "Локо": чтобы делать ставку на молодежь, эти футболисты должны быть к своим годам уровнем как Мбаппе
Экс-футболист "Локомотива" Юрий Дроздов прокомментировал новую спортивную политику клуба.
Фото: Getty Images