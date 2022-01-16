— Видно, что мировоззрение брата поменялось с тех пор, как Саша стал тренером. Он и сам сказал: "На многие вещи начинаешь по-другому смотреть", — рассказал Кержаков-младший в интервью "Матч ТВ".
39-летний Кержаков возглавил "Нижний Новгород" летом 2021 года. Сейчас нижегородская команда с 19 очками в 18 турах Российской Премьер-лиги идёт на 13-й позиции турнирной таблицы.
Ранее Кержаков тренировал "Томь" и молодежные сборные России.
Николсон и Хлусевич в «Спартаке», Ломовицкий в «Рубине», Мамаев и Жирков в «Химках». Зимние трансферы РПЛ (2 часть)
М. Кержаков: видно, что мировоззрение брата поменялось с тех пор, как он стал тренером
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков высказался о своём брате Александре, который тренирует "Нижний Новгород".
Фото: ФК "Зенит"