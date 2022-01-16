28-летний центральный защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго не летит вместе с основной группой с красно-белыми на первый межсезонный сбор, который стартует 17 января, сообщил руководитель пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов. Причиной этого является простудное заболевание, потребовавшее ременной изоляции футболиста от остальных членов команды.
- Как и говорил врач команды Глеб Чернов, у Жиго простуда. Как только он поправится, присоединится к команде в Дубае, - передает слова Зеленова "РБ Спорт".
Завтра "Спартак" должен вылететь на первый межсезонный сбор, который пройдет в Объединенный Арабских Эмиратах с 17 по 29 января. В турнирной таблице Российской премьер-лиги красно-белые по итогам осенней части сезона находятся на девятом месте, набрав 23 очка в 18 матчах.
Жиго не полетит на сбор со "Спартаком" 17 января
Защитник "Спартака" Самюэль Жиго изолирован от команды из-за простудного заболевания и присоединится к красно-белым на первом зимнем сборе позднее.
Фото: ФК "Спартак"