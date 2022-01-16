"Поздний вечер вообще получился адским – мне все звонили, писали, спрашивали, что и как будет, благодарили, желали удачи. На следующий день объявил всей команде уже лично. Не буду скрывать: после этого пошел в туалет и расплакался. Как бы я ни был уверен в своих действиях, оказалось не так просто принять, что это конец карьеры. Нужно было и пореветь", - написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.
В ноябре прошлого года Ребров объявил о том, что заканчивает карьеру голкипера и займет должность технического координатора "Спартака". Он выступал за красно-белых с 2011-го года. За это время Ребров провел 131 матч, пропустил 151 гол и 47 раз оставлял ворота сухими. В составе "Спартака" Ребров становился чемпионом страны (2016/17) и обладателем Суперкубка России (2017).
После 18 туров РПЛ "Спартак" занимает 9-е место в РПЛ, набрав 23 очка. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 15 зачетных баллов.
Ребров: пошел в туалет и расплакался после того, как объявил о завершении карьеры
Технический координатор "Спартака" Артем Ребров рассказал о том, как переживал завершение карьеры футболиста.
Фото: ФК "Спартак"