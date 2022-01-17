"В "Спартаке" "лишним" иностранцем может стать практически любой. Неприятна была бы потеря Жиго, в атаке Ларссон, Промес и Мозес еще могут принести пользу. Но уход любого из остальных не станет для команды серьезной проблемой", - цитирует Бояринцева РИА Новости.
Напомним, в "Спартаке" сейчас 9 легионеров - новичок Шамар Николсон, Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе, Квинси Промес, Виктор Мозес, Йоррит Хендрикс, Самуэль Жиго и Максимилиано Кофрие.
После 18 туров "Спартак" занимает 9-е место в РПЛ, набрав 23 очка. Также красно-белые вышли в 1/8 Лиги Европы, выиграв группу, в которой также играли "Наполи", "Лестер" и "Легия".
Бояринцев: в "Спартаке" лишним легионером может стать практически любой
Экс-футболист "Спартака" Денис Бояринцев оценил уровень иностранцев, которые сейчас выступают за красно-белых.
Фото: ФК "Текстильщик"