В "Аталанте" прокомментировали возможный уход Миранчука в "Дженоа"

Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори отреагировал на слухи о том, что полузащитник бергамасков Алексей Миранчук может уйти в аренду в "Дженоа".

Фото: Getty Images





Напомним, сегодня появилась информация, что "Аталанта" не отпускает Миранчука, поскольку прямо сейчас испытывает затруднения с составом из-за травм и положительных тестов на коронавирус у нескольких ключевых игроков.



В этом сезоне на счету россиянина 12 матчей за "Аталанту" в Серии А, в которых он забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Также он отдал один голевой пас в Лиге чемпионов.



Ранее пресс-служба "Дженоа" объявила об увольнении Андрея Шевченко с поста главного тренера генуэзцев. В прессе сообщалось, что именно Шевченко является одним из инициаторов возможного подписания Миранчука. "На данный момент сделки по Миранчуку с "Дженоа" нет", - цитирует Сартори "Чемпионат" Напомним, сегодня появилась информация, что "Аталанта" не отпускает Миранчука, поскольку прямо сейчас испытывает затруднения с составом из-за травм и положительных тестов на коронавирус у нескольких ключевых игроков.В этом сезоне на счету россиянина 12 матчей за "Аталанту" в Серии А, в которых он забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Также он отдал один голевой пас в Лиге чемпионов.Ранее пресс-служба "Дженоа" объявила об увольнении Андрея Шевченко с поста главного тренера генуэзцев. В прессе сообщалось, что именно Шевченко является одним из инициаторов возможного подписания Миранчука.