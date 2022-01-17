— Моему агенту постоянно кто-то звонит, что-то спрашивает про меня. Но он мне деталей никаких не раскрывает, чтобы не забивать голову. Знаю, были какие-то варианты в Италии, в Англии. Но еще раз: зачем мне туда ехать неготовым? Чего я там добьюсь, если поеду сейчас?, — цитирует Тюкавина "Матч ТВ".
19-летний Тюкавин в нынешнем сезоне стал автором четырех голов и трёх голевых передач в 18 матчах Российской Премьер-лиги. На его счету также два гола в двух матчах Кубка страны.
Контракт Тюкавина с "Динамо" истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает нападающего в семь миллионов евро.
Тюкавин — об уходе из "Динамо": знаю, были какие-то варианты в Италии, в Англии
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин рассказал, что им интересовались клубы Италии и Англии.
Фото: ФК "Динамо"