Вчера башкирский клуб сообщил о подписании с 26-летним футболистом контракта на 2,5 года.
"Чичкан - очень хороший и квалифицированный игрок. С европейским опытом, играл за сборную. "Уфа" сделала хорошее приобретение. И скорее всего он пришел бесплатно, как свободный агент. Это опять же плюс. И он не легионер – это тоже плюс", - цитирует Новикова Eurostavka.
Голкипер Антон Чичкан перешел в "Уфу" из БАТЭ. За основную команду борисовчан он выступал с 2017 года. В чемпионате Белоруссии-2021 Чичкан провел 16 матчей, в которых пропустил 14 мячей, а в 8 матчах оставлял свои ворота "сухими". В составе БАТЭ 26-летний футболист становился двукратным чемпионом Белоруссии.
"Уфа" в таблице РПЛ занимает 15-е место, набрав в 18 матчах 16 очков.
Агент: Чичкан - квалифицированный игрок, "Уфа" сделала хорошее приобретение
Футбольный агент Сергей Новиков высказался о переходе в состав "Уфы" белорусского вратаря Антона Чичкана.
Фото: ФК БАТЭ