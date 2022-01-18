Напомним, ранее эту должность в "Спартаке" занимал Владимир Кузьмичев. Он ушел из московского клуба в декабре прошлого года по собственному желанию.
"Надо понять на какое время придет Яхья, на год или на полгода. У наших менеджеров знаний не меньше, чем у иностранцев, в этом нет сомнения. Иногда, я не понимаю, почему руководители клубов не особо доверяют отечественным специалистам, есть много хороших менеджеров, тренеров", - цитирует Парфенова РБ Спорт.
Антар Яхья завершил профессиональную карьеру футболиста в 2017 году. Он выступал на позиции центрального защитника. В составе сборной Алжира он провел 53 матча, в которых забил 6 голов.
Яхья с 2017 по 2019 год работал спортивным директором во французском клубе "Орлеан".
Антар Яхья официально назначен техническим директором академии "Спартака". Его называли креатурой Камоцци
Парфенов - о назначении Яхья в "Спартак": у наших менеджеров знаний не меньше, чем у иностранцев
Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Дмитрий Парфенов прокомментировал назначение нового технического директора академии "Спартака" Антара Яхья.
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