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СМИ: Пиняев, Сарвели и Горшков не уйдут из "Крыльев" зимой

"Крылья Советов" больше не намерены расставаться с игроками в нынешнее трансферное окно.
Фото: "Крылья Советов"
Ранее СМИ сообщали, что самарский клуб могут покинуть несколько игроков. Так, указывалось, что в "Локомотив" могут перейти защитник Юрий Горшков, а также нападающие Сергей Пиняев и Владислав Сарвели. Вместе с тем стало известно, что эти игроки не покинут "Крылья Советов" зимой, сообщает Спорт-Экспресс.

Напомним, что ранее "Крылья Советов" покинул форвард Иван Сергеев. Он перешел в "Зенит" в нынешнее трансферное окно. Нападающий заключил с петербургским клубом контракт до конца сезона-2024/25.

"Крылья Советов" занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 18 туров. В активе самарцев 27 набранных очков.


Теги: Крылья Советов Пиняев Сарвели Горшков
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