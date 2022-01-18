СМИ: Пиняев, Сарвели и Горшков не уйдут из "Крыльев" зимой

"Крылья Советов" больше не намерены расставаться с игроками в нынешнее трансферное окно.

Фото: "Крылья Советов"





Напомним, что ранее "Крылья Советов" покинул форвард Иван Сергеев. Он перешел в "



"Крылья Советов" занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 18 туров. В активе самарцев 27 набранных очков. Ранее СМИ сообщали, что самарский клуб могут покинуть несколько игроков. Так, указывалось, что в " Локомотив " могут перейти защитник Юрий Горшков, а также нападающие Сергей Пиняев и Владислав Сарвели. Вместе с тем стало известно, что эти игроки не покинут "Крылья Советов" зимой, сообщает Спорт-Экспресс. Напомним, что ранее "Крылья Советов" покинул форвард Иван Сергеев. Он перешел в " Зенит " в нынешнее трансферное окно. Нападающий заключил с петербургским клубом контракт до конца сезона-2024/25."Крылья Советов" занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 18 туров. В активе самарцев 27 набранных очков.