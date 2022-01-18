Аджоев заявил, что у "Арсенала" сформировался конкурентоспособный состав. При этом работа над усилением ведется, добавил руководитель тульского клуба.
"Понимаю, что трансферные новости всегда всех очень интересуют, это абсолютно нормально и объяснимо. Но хочу сказать, что тот состав, который у нас есть сейчас, вполне конкурентоспособный. <...> Да, усиление всегда необходимо, и мы работаем в этом направлении. Но это должно быть именно усиление, а не просто формальное привлечение нового игрока", - заявил Аджоев.
Отметим, что с 10 января "Арсенал" находится на сборе в Турции, где проходит подготовка команды ко второй части сезона.
Напомним, что на зимний перерыв в РПЛ "Арсенал" ушел с 19 очками в активе, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата.
Источник: ТАСС
Аджоев: всех интересуют трансферные новости, но у "Арсенала" конкурентоспособный состав
Руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев высказался о потенциальном усилении команды в зимнее трансферное окно.
Фото: ПФК "Арсенал"