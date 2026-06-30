Один из лидеров сборной Бразилии выбыл перед матчем плей-офф ЧМ-2026

Победа над Японией в 1/16 финала чемпионата мира обернулась для сборной Бразилии кадровой потерей.



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- Обследование подтвердило мышечную травму задней поверхности левого бедра. Футболист будет проходить интенсивный курс лечения под наблюдением медицинского штаба сборной Бразилии, чтобы как можно скорее восстановиться и вернуться к тренировкам, - передаёт заявление Бразильской конфедерации футбола UOL.

Лукас Пакета почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра ещё в первом тайме встречи с японцами. Несмотря на это, футболист доиграл до перерыва, после чего был заменён. Последующее медицинское обследование выявило мышечную травму.Таким образом, Пакета не поможет "селесао" в поединке 1/8 финала. Соперником бразильской сборной станет Норвегия, а игра пройдёт 5 июля.