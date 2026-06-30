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Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара прокомментировал вылет команды с ЧМ

Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Эмерс Фаэ высказался о поражении команды в 1/16 финала ЧМ против Норвегии.
Фото: Getty Images
"Это футбол. Когда у тебя есть шанс, ты должен забить. Мы сделали самое сложное, сравняв счёт. К сожалению, в конце пропустили этот гол. Это обидно", - сказал Фаэ ФИФА.


Норвегия обыграла Кот-д'Ивуар в 1/16 финала ЧМ. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу норвежцев. Голами в составе "викингов" отличились Нуса и Холанд. За Кот-д'Ивуар забил Диалло.

В 1/8 финала ЧМ Норвегия сыграет со сборной Бразилии.

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