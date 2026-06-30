Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Нидерланды
1 - 1 (П 2 - 3) 1 123
МароккоЗавершен
Кот-д`Ивуар
1 - 2 1 2
НорвегияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
1 - 1 1 1
ШинникЗавершен

Маттеус призвал уволить главного тренера сборной Германии после вылета с ЧМ

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус призвал уволить главного тренера национальной команды Юлиана Нагельсмана.
Фото: Getty Images
"Вылететь от Парагвая — это позор.
Нагельсман не улучшил результаты команды ни на Евро, ни в Лиге наций. Если он останется главным тренером сборной, для меня это станет сюрпризом", - сказал Маттеус Sky Sport.

Сборная Германии уступила национальной команде Парагвая в 1/16 финала чемпионата мира-2026 со счетом 1:1 (3:4 - пен.) и вылетела с турнира. Немцы не могут преодолеть стадию 1/8 финала мундиаля с 2014 года - на чемпионате мира 2018 и 2022 года Германия не вышла из группы. В 2014 году команда стала чемпионом мира.

Главным тренером сборной Германии с 2023 года является Юлиан Нагельсманн, ранее он работал в ряде немецких клубов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится