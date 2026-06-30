Маттеус призвал уволить главного тренера сборной Германии после вылета с ЧМ

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус призвал уволить главного тренера национальной команды Юлиана Нагельсмана.

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"Вылететь от Парагвая — это позор.

Нагельсман не улучшил результаты команды ни на Евро, ни в Лиге наций. Если он останется главным тренером сборной, для меня это станет сюрпризом", - сказал Маттеус Sky Sport.Сборная Германии уступила национальной команде Парагвая в 1/16 финала чемпионата мира-2026 со счетом 1:1 (3:4 - пен.) и вылетела с турнира. Немцы не могут преодолеть стадию 1/8 финала мундиаля с 2014 года - на чемпионате мира 2018 и 2022 года Германия не вышла из группы. В 2014 году команда стала чемпионом мира.Главным тренером сборной Германии с 2023 года является Юлиан Нагельсманн, ранее он работал в ряде немецких клубов.