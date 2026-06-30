После провала на ЧМ-2026 сборная Германии может сменить главного тренера

Будущее Юлиана Нагельсманна в сборной Германии оказалось под вопросом после вылета команды с чемпионата мира - 2026.



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Как пишет журналист Флориан Плеттенберг, в ближайшее время Немецкий футбольный союз может принять решение о смене главного тренера. Поводом для обсуждений стало поражение Германии от Парагвая в 1/16 финала. Основное и дополнительное время завершились со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались южноамериканцы - 4:3.



Сообщается, что после неудачи Нагельсманн уже встретился с руководством DFB. Минимальной задачей сборной на турнире считался выход в 1/8 финала, однако команда не смогла её выполнить. Одним из главных кандидатов на пост нового наставника немецкой сборной называют Юргена Клоппа.