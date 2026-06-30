Капитан сборной Кот-д'Ивуара поделился эмоциями от поражения от Норвегии

Капитан сборной Кот-д'Ивуара Франк Кессье высказался после вылета с ЧМ в 1/16 финала.

Фото: Getty Images

"Этот вылет оставляет очень горький осадок. У нас был реальный шанс. И снова какие-то мелочи остановили нас. Игра была 50 на 50", - цитирует Кессье ФИФА.

Норвегия обыграла Кот-д'Ивуар в 1/16 финала ЧМ. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу норвежцев. Голами в составе "викингов" отличились Нуса и Холанд. За Кот-д'Ивуар забил Диалло.В 1/8 финала ЧМ Норвегия сыграет со сборной Бразилии.