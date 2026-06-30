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Хаверц - о вылете сборной Германии с ЧМ: глубоко сожалеем, что разочаровали страну

Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц высказался о вылете национальной команды с ЧМ в 1/16 финала от Парагвая.
Фото: ФИФА
"Удручающее завершение нашего выступления на чемпионате мира.
Мы всей командой глубоко сожалеем, что разочаровали страну: турнир, начавшийся так многообещающе, закончился для нас слишком рано", - написал Хаверц в соцсетях.


Команда Юлиана Нагельсманна завершила борьбу за трофей уже в 1/16 финала, уступив Парагваю в серии пенальти.

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в послематчевой серии точнее оказались южноамериканцы - 4:3. У Германии свои удары не реализовали Кай Хаверц, Ник Вольтемаде и Джонатан Та.

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