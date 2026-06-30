Форвард ЦСКА назвал своего главного футбольного кумира

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- Неймар – образец для подражания, идол для нас. Я рос, смотря, как он играет. Когда играет сборная Бразилии, каждый раз надеюсь, что он выйдет на поле. Восхищаюсь Неймаром, он особенный, - передаёт слова Кармо "Чемпионат"

По словам нападающего, именно лидер "Сантоса" и сборной Бразилии вдохновлял его с детства.Несмотря на вызов в сборную Бразилии на чемпионат мира - 2026, Неймар пока не является игроком основного состава. Рулевой "селесао" Карло Анчелотти выпустил нападающего лишь в одном матче - против Шотландии на групповом этапе.Впереди у бразильской команды встреча 1/8 финала мирового первенства. Соперником пятикратных чемпионов мира станет сборная Норвегии.