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Аршавин - о победном голе Холанда: дрожащей ногой это сделал

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин оценил победный гол Эрлинга Холанда в матче 1/16 финала ЧМ против Кот-д'Ивуара.
Фото: Getty Images
"Он этого ждал, дрожащей ногой это сделал, но неважно, мяч залетел в ворота. Неправильно технический элемент исполнил", - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".


Норвегия обыграла Кот-д'Ивуар в 1/16 финала ЧМ. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу норвежцев. Голами в составе "викингов" отличились Нуса и Холанд. За Кот-д'Ивуар забил Диалло.

В 1/8 финала ЧМ Норвегия сыграет со сборной Бразилии.

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