Аршавин - о победном голе Холанда: дрожащей ногой это сделал

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"Он этого ждал, дрожащей ногой это сделал, но неважно, мяч залетел в ворота. Неправильно технический элемент исполнил", - сказал Аршавин в эфире " Матч ТВ ".

Норвегия обыграла Кот-д'Ивуар в 1/16 финала ЧМ. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу норвежцев. Голами в составе "викингов" отличились Нуса и Холанд. За Кот-д'Ивуар забил Диалло.В 1/8 финала ЧМ Норвегия сыграет со сборной Бразилии.