"В профессиональной карьере бывают разные события, хорошие и плохие, разный эмоциональный фон, но это опыт. Хейт? Сначала, конечно, когда ты с этим сталкиваешься, это не самое приятное состояние, потому что ты читаешь это про себя, какие-то оскорбления, унижения. У нас очень любят унижать", - сказал Рассказов.
Защитник Николай Рассказов в текущем сезоне провел 18 матчей в составе "красно-белых" во всех турнирах. На его счету 1 голевая передача. В общей сложности за московский клуб 23-летний футболист сыграл в 68 матчах, забил 2 гола и стал автором 3 результативных передач. Портал transfermarkt оценивает стоимость Рассказова в 1,5 млн евро.
"Спартак" сейчас проводит зимние сборы. Первый сбор проходит в ОАЭ, он завершится 29 января. На этих сборах "красно-белые" проведут серию товарищеских матчей.
Источник: Матч ТВ
Рассказов - о хейте в свой адрес: у нас очень любят унижать
Защитник "Спартака" Николай Рассказов прокомментировал негативное отношение в свой адрес.
Фото: РПЛ