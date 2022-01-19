По словам Кечинова, новички "Спартака" не являются реальным усилением, поскольку не превосходят в уровне игроков, которые уже были в команде.
"Если одним словом, то это не топ. Я не считаю, что эти футболисты сильнее тех, которые в обойме "Спартака". Хлусевича я видел в матчах за "Арсенал". Да, достойный футболист, в тех играх он смотрелся неплохо. Но сколько было футболистов, которые в "Арсенале", "Химках", "Крыльях Советов" играли ярко, но потом приходили в "Спартак", либо возвращались сюда из аренды, и просто растворялись", - заявил Кечинов.
Напомним, что в зимнее трансферное окно состав "Спартака" пополнили вратарь Илья Свинов, защитник Леон Классен, хавбек Даниил Хлусевич и форвард Шамар Николсон.
Источник: Матч ТВ
Кечинов - о новичках "Спартака": это не топ. Они не сильнее тех, кто в обойме команды
Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов поделился мнением о футболистах, которых "красно-белые" подписали в нынешнее трансферное окно.
Фото: "Матч ТВ"