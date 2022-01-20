"Смолов, как Роналду - вернулся в родной клуб и сразу же начал забивать. Это не может не радовать. <...> Переход Смолова - отличный шаг на пути к чемпионству, он один из лучших нападающих страны прямо сейчас и очень харизматичная личность", - сказал Лещенко.
Отметим, что ранее Смолов забил два гола в товарищеском матче против команды Вооруженных сил Катара. Федор дважды реализовал пенальти. Товарищеский матч проходит в настоящее время в рамках зимних сборов "бело-голубых". Это первые голы Смолова после возвращения в "Динамо".
Смолов перешел в "Динамо" из "Локомотива", за который выступал с 2018 года, в нынешнее трансферное окно. Контракт игрока с "бело-голубыми" рассчитан до 2024 года. Ранее Федор являлся игроком "Динамо" в 2007-2015 годах.
Источник: Sport24
Смолов забил дебютные голы за "Динамо" после возвращения в клуб
Лещенко: Смолов, как Роналду - вернулся в родной клуб и тут же стал забивать
Известный певец и болельщик "Динамо" Лев Лещенко отреагировал на дебютные голы форварда Федора Смолова после возвращения в клуб.
Фото: "Динамо"