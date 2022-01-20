По мнению Прудникова, "Спартаку" по силам выйти в полуфинал или даже в финал Лиги Европы.
"Посмотрим, здесь все всегда от них зависит. Тех команд, которые невозможно обыграть, нет. Может ли "Спартак" пробиться в финал или полуфинал? Все возможно. "Зенит" и ЦСКА же выигрывали Кубок УЕФА. Почему "Спартак" не может?" - заявил Прудников.
Напомним, что "Спартак" вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв первое место в группе, где соперниками москвичей были "Наполи", "Лестер" и "Легия". "Красно-белые" выступят в 1/8 финала турнира. Соперник "Спартака" будет определен позже в ходе жеребьевки.
Источник: Матч ТВ
Прудников: может ли "Спартак" выйти в финал или полуфинал Лиги Европы? Все возможно
Бывший игрок "Спартака" Александр Прудников поделился мнением о перспективах команды в плей-офф Лиги Европы.
Фото: РИА Новости