Форвард Аймбетов покинул "Крылья Советов". Он перешел год назад и не сыграл ни одного матча за самарцев

Форвард Абат Аймбетов по соглашению сторон расторг контракт с "Крыльями Советов".

Фото: ФК "Крылья Советов"

Об этом сообщила пресс-служба "Крыльев". Аймбетов перебрался на правах свободного агента из "Кайрата" в начале 2021-го года. Уже через два месяца он ушел в аренду в "Астану", за которую провел 23 матча, забил 9 мячей и отдал 1 результативную передачу.



31 декабря он вернулся из аренды. В итоге форвард не сыграл ни одного матча за самарцев.



"Крылья Советов" ушли на зимнюю паузу в чемпионате России на восьмом месте. В активе команды Игорь Осинькина 27 очков в 18 встречах