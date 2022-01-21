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Форвард Аймбетов покинул "Крылья Советов". Он перешел год назад и не сыграл ни одного матча за самарцев

Форвард Абат Аймбетов по соглашению сторон расторг контракт с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"
Об этом сообщила пресс-служба "Крыльев". Аймбетов перебрался на правах свободного агента из "Кайрата" в начале 2021-го года. Уже через два месяца он ушел в аренду в "Астану", за которую провел 23 матча, забил 9 мячей и отдал 1 результативную передачу.

31 декабря он вернулся из аренды. В итоге форвард не сыграл ни одного матча за самарцев.

"Крылья Советов" ушли на зимнюю паузу в чемпионате России на восьмом месте. В активе команды Игорь Осинькина 27 очков в 18 встречах


Теги: Крылья Советов Российские трансферы
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