— Он после Хорватии был очень расстроен. Переживал, потом зашел в раздевалку уже без эмоций, сильно расстроенный, и у футболистов было чувство вины, что мы где-то его подвели. Он просил играть в один футбол, а получилось по-другому, — цитирует Мостового "СЭ".
Напомним, Россия проиграла Хорватии (0:1) в решающем матче отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года. Хорватская сборная получила право прямого выхода на турнир, команда Валерия Карпина встретится в стыковых матчах со сборной Польши. Встреча состоится 24 марта.
Андрей Мостовой рассказал подробности ухода от агента Ткаченко
Андрей Мостовой — о Карпине: он после Хорватии был очень расстроен. Переживал
Полузащитник сборной России Андрей Мостовой рассказал о состоянии главного тренера Валерия Карпина после игры с Хорватией (0:1).
Фото: Getty Images