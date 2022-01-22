— Кажется, что он перерос уровень чемпионата России, но не думаю, что в "Байере" партнеры будут сильнее, чем в "Зените". Он переходит в команду того уровня, которому соответствует. На более высокий будет сложнее, — цитирует Билялетдинова ТАСС.
Билялетдинов тренировал 27-летнего Азмуна в "Рубине". Вчера было объявлено, что иранский нападающий "Зенита" с лета 2022 года будет выступать в составе немецкого "Байера". В конце нынешнего сезона у Азмуна истекает контракт с российской командой.
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Р. Билялетдинов: Азмун перерос уровень РПЛ, но не думаю, что в "Байере" партнеры сильнее
Бывший главный тренер Сердара Азмуна в "Рубине" Ринат Билялетдинов прокомментировал предстоящий переход нападающего в "Байер".
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