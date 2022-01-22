Иван Игнатьев: знаю свои способности: я — хороший футболист

Нападающий "Рубина" Иван Игнатьев рассказал, почему ранее не ушел в аренду из казанского клуба.

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Ранее появилась информация, что 23-летнего футболиста до конца сезона арендуют самарские "Крылья Советов". В нынешнем сезоне Игнатьев в девяти матчах Российской Премьер-лиги не смог отметиться результативными действиями. Контракт Игнатьева с казанским клубом истекает летом 2024 года.

— Рассматривали варианты только в РПЛ. Знаю свои способности: я — хороший футболист. Но футбол непредсказуемый: сегодня ты на коне, завтра — под конем. Нужно работать и доказывать, — цитирует футболиста "Матч ТВ" Ранее появилась информация, что 23-летнего футболиста до конца сезона арендуют самарские "Крылья Советов". В нынешнем сезоне Игнатьев в девяти матчах Российской Премьер-лиги не смог отметиться результативными действиями. Контракт Игнатьева с казанским клубом истекает летом 2024 года.